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Spor

Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya

Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu   | 13.06.2022
Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ten Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile altın madalya kazandı.

Şampiyonada 50 metre sırtüstünde mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.45 saniyelik derecesiyle gümüş madalya aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı ile 44.45'lik derecesiyle gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılara yenisini ekleyen Sümeyye ve Sevilay kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."



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