Sporda Haftanın Özeti
Spor dünyasında bir hafta böyle geçti. Trendyol'un katkılarıyla...
Ankara
🏆 Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi. Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek takibini sürdürdü— AA SPOR (@aa_spor) November 24, 2025
🇹🇷 A Milli Futbol Takımı, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti, finale çıkması halinde ise Slovakya-Kosova maçının… pic.twitter.com/GIH0OiBMex