Dolar
42.31
Euro
49.12
Altın
4,079.85
ETH/USDT
3,107.40
BTC/USDT
93,720.00
BIST 100
10,698.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Sporda Haftanın Özeti

Sporda haftanın özeti

Spor dünyasında bir hafta böyle geçti. Trendyol'un katkılarıyla...

17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Sporda haftanın özeti

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te 2 çocuk ile annelerinin ardından baba da hayatını kaybetti
İstanbul'da suya her ay zam uygulaması yeni yılda da devam edecek
Karadağ, Türkiye ile "vizesiz seyahat"i yeniden uygulamaya koyacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Artık Filistin devletinin de AGİT PA bünyesinde olmasının vakti gelmiştir
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor

Benzer haberler

Sporda haftanın özeti

Sporda haftanın özeti

Sporda haftanın özeti

Sporda haftanın özeti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet