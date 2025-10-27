Sporda haftanın özeti
Spor dünyasında bir hafta böyle geçti. Trendyol’un katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
👔 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.— AA SPOR (@aa_spor) October 27, 2025
🏆 Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yendi ve liderliğini sürdürdü.
🇹🇷… pic.twitter.com/3RI31Hqx3h