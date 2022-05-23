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Spor

Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) düzenlediği 2022 Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası, Aydın'da yapıldı.

Fatih Gazioğlu   | 23.05.2022
Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Ankara

Efeler Belediyesi Tırmanış Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan'dan toplam 81 sporcu katıldı.

Organizasyonu 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya ile tamamlayan Spor Tırmanış Milli Takımı, Balkan şampiyonu olurken, Bulgaristan, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalyayla ikinci, Yunanistan ise 3 altın ve 2 bronz madalyayla üçüncü sırayı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, şu ana kadarki en iyi dereceyi elde ettiklerini belirtti.

Spor tırmanışın olimpik bir branş olduğunu hatırlatan Başar, "Spor tırmanış branşı ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer aldı ve her geçen gün önemi artıyor. Federasyon olarak bu zamana kadar elde edilmiş en önemli başarımızı bu şampiyonada aldık. Bu başarı yoğun çalışmamızın bir sonucu. Emeği olan herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz önce Dünya Şampiyonası'nda, ardından da olimpiyatlarda başarı olacak." ifadelerini kullandı.

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