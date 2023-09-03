Siyasilerden Avrupa Şampiyonu “Filenin Sultanları”na tebrik
Siyasiler, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Filenin Sultanları"nı kutladı.
- "Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları." ifadesini kullandı.
Bakan Bak: A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı
Milli takımı desteklemek üzere Belçika'da olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından dünya '1' numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye'nin 'voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.