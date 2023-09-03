Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.
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2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2023