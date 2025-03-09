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Spor

Sivasspor'dan, Göztepe maçında sakatlanan Manaj'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ın bilincinin hastanede açıldığını duyurdu.

Serhat Zafer  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Sivasspor'dan, Göztepe maçında sakatlanan Manaj'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kayseri

Kulüpten yapılan açıklamada, Manaj'ın, Göztepe ile oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Öte yandan Manaj'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Simic de ilk yarıda sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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