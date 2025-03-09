Sivasspor'dan, Göztepe maçında sakatlanan Manaj'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettikleri Göztepe maçının hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ın bilincinin hastanede açıldığını duyurdu.
Kayseri
Kulüpten yapılan açıklamada, Manaj'ın, Göztepe ile oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybettiği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Öte yandan Manaj'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Simic de ilk yarıda sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.