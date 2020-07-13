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Spor

Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Serhat Zafer   | 13.07.2020
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı Fotoğraf: İsa Terli /AA

Sivas

Süper Lig'de en son 27. haftada evinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da 3 puan alamadı.

Denizlispor galibiyetinin ardından deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, bir sonraki hafta ise sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 kaybetti.

Golsüz berabere kaldığı Kasımpaşa deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a iç sahada 1-0 mağlup oldu.

Avrupa kupaları maçlarına katılma mücadelesi veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek hem altın değerinde 3 puanın sahibi oldu hem de 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.




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