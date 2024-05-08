Dolar
32.26
Euro
34.68
Altın
2,318.26
ETH/USDT
2,992.80
BTC/USDT
62,232.00
BIST 100
10,288.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'ye insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi" için Mersin Uluslararası Limanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor. Refah kentindeki son duruma ilişkin sınıra yakın bir bölgeden yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye meydan okuma

Kayserispor Teknik Direktörü Yılmaz, Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin, "Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bir önemi yok. Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek meydan okumaya gideceğiz." dedi.

Murat Asil  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye meydan okuma Fotoğraf: Ergün Haktanıyan / AA

Kayseri

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin, "Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz." dedi.

Fenerbahçe ile 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli ekiple önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve oradan puanla dönmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içerisinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var ama o ne geçen hafta kaybettiği puan ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendiriyor. Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden kesinlikle korkmadan Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz, taraftarına saygımız sonsuz. Yarışta biraz geri duruma düştüler. Biz Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda oraya kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için bütün planımızı, programımızı ona göre yapıyoruz. Dediğim gibi kimseden de bir çekincemiz yok."

"Oyuncularıma güveniyorum, inanıyorum"

Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Oyuncularıma güveniyorum, inanıyorum. Onları da çok seviyorum. Beraber tartışıyoruz, kavga ediyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Sonucunda hepimizin tek bir hedefi var, Kayserispor'u iyi yerlere getirmek. Bizlerin bir sözü var yönetimimize, başkanımıza, büyüklerimize. Onların da bize bir sözü var. İnşallah önce biz sözümüzü tutacağız. Onların, ondan sonra gereğini yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Futbolculardan Mehdi Bourabia da çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim ligde kalabilmeyi garantilemek için puanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu maç bizim için çok önemli. Kendi oyunumuza odaklanarak, performansımızı üste çekerek oradan en iyi skoru almayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Otabek Shukurov ise Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu ifade ederek, deplasmandan puanla dönmek istediklerini söyledi.

Antrenman

Kayserispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile görüştü
Yargıtay Başkanı seçimi 35. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanvekilliğine, Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Ömeroğlu seçildi
Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
MSB'den "Katar Türk Müşterek Kuvvetleri" paylaşımı

Benzer haberler

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye meydan okuma

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye meydan okuma

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığı açıklaması

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı

Fenerbahçe, Konya'dan 1 puanla dönüyor

Fenerbahçe, Konya'dan 1 puanla dönüyor
Kayserispor maçlarını izlemek için engel tanımıyor

Kayserispor maçlarını izlemek için engel tanımıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet