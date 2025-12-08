Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Spor

Samsunsporlu oyuncu Musaba'nın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil söndürüldü.

Batuhan Dişbudak  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Samsunsporlu oyuncu Musaba'nın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

Alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Samsunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık araçta meydana gelen yangının itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldüğü, futbolcu ve ailesinin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, göstermiş oldukları hızlı müdahale için itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
