Dolar
42.46
Euro
49.66
Altın
4,195.04
ETH/USDT
3,186.10
BTC/USDT
93,138.00
BIST 100
11,057.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
logo
Spor, Futbol

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Samsunspor'u ağırlayacak.

Can Öcal  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

İstanbul

RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi.

Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Galatasaray'da eksikler

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki maçta görev alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

Osimhen ve Torreira, sarı kart sınırında

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Osimhen ve Torreira, yarın sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında oynayamayacak.

RAMS Park'ta oynadığı son 25 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 25 lig maçında 20 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Ligin en iyi averaja sahip takımı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Ligdeki 14 müsabakada 29 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Galatasaray, artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.

Fenerbahçe'nin (31) ardından ligin en golcü ikinci ekibi konumunda bulunan Galatasaray, Göztepe'den (7) sonra da en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkati çekiyor.

Son 4 lig maçında 1 kez kazanabildi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye 2026'da uluslararası üç büyük zirveye ev sahipliği yapacak
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık yarın hakim karşısına çıkacak
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
Sahte ve kaçak içki operasyonlarında 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, yarın yapılacak

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi yarın yapılacak

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın açılacak
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun aldığı cezayı onadı

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun aldığı cezayı onadı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet