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Spor

Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Ceren Koçur gümüş, Şevval Yakupoğlu bronz madalya kazandı

2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Ceren Koçur gümüş, Şevval Yakupoğlu ise bronz madalya kazandı.

Musa Samur   | 19.02.2022
Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Ceren Koçur gümüş, Şevval Yakupoğlu bronz madalya kazandı Fotoğraf: Aleš Beno / AA

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lasko kentinde bugün sona eren şampiyonada Ukraynalı rakibini 6-5 yenilen Ceren Koçur, klasik yay 21 Yaş Altı Bireysel Kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

21 yaş altı klasik yay bireysel kadınlar kategorisinde İtalyan rakibini 6-5 yenen Şevval Yakupoğlu, bronz madalyanın sahibi olurken Fransız rakibine 146-150 yenilen Demir Elmaağaçlı, makaralı yay bireysel erkekler kategorisinde Avrupa dördüncülüğü elde etti.

Milli takım sporcuları organizasyonu toplam 10 madalyayla tamamladı.

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