Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Ceren Koçur gümüş, Şevval Yakupoğlu bronz madalya kazandı
2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Ceren Koçur gümüş, Şevval Yakupoğlu ise bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lasko kentinde bugün sona eren şampiyonada Ukraynalı rakibini 6-5 yenilen Ceren Koçur, klasik yay 21 Yaş Altı Bireysel Kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.
21 yaş altı klasik yay bireysel kadınlar kategorisinde İtalyan rakibini 6-5 yenen Şevval Yakupoğlu, bronz madalyanın sahibi olurken Fransız rakibine 146-150 yenilen Demir Elmaağaçlı, makaralı yay bireysel erkekler kategorisinde Avrupa dördüncülüğü elde etti.
Milli takım sporcuları organizasyonu toplam 10 madalyayla tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.