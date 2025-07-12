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Spor

Milli okçu Emircan Haney, İspanya'da gümüş madalya aldı

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında milli sporcu Emircan Haney, makaralı yayda gümüş madalya elde etti.

Erkan Tiryaki  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Milli okçu Emircan Haney, İspanya'da gümüş madalya aldı

Ankara

Başkent Madrid'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Emircan Haney, makaralı yay finalinde dünya 1 numarası Mike Schloesser ile karşılaştı. Hollandalı rakibine 146-144 yenilen Emircan, gümüş madalya aldı.

Dünya Kupası'nın 4. ve son ayağı, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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