Milli okçu Emircan Haney, İspanya'da gümüş madalya aldı
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında milli sporcu Emircan Haney, makaralı yayda gümüş madalya elde etti.
Ankara
Başkent Madrid'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Emircan Haney, makaralı yay finalinde dünya 1 numarası Mike Schloesser ile karşılaştı. Hollandalı rakibine 146-144 yenilen Emircan, gümüş madalya aldı.
Dünya Kupası'nın 4. ve son ayağı, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
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