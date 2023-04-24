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Spor

Salih Yoluç İspanya'da, Vedat Ali Dalokay İtalya'da zirveye çıktı

Otomobil sporlarında hafta sonu Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi Avrupa Le Mans Serisi'nin Barselona ayağında, Bitci Racing Team AMS pilotu Vedat Ali Dalokay ise TCR İtalya Serisi'nin Monza ayağında birincilik elde etti.

Fatih Çakmak  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Salih Yoluç İspanya'da, Vedat Ali Dalokay İtalya'da zirveye çıktı

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi hafta sonu Avrupa Le Mans Serisi'nin Barselona etabında yarıştı.

Bronz lisansa sahip milli sporcu Salih Yoluç, sıralama turlarında 1:30.947'lik derecesiyle Pro-Am kategorisinde en hızlı isim olurken, genel klasmanda ise 5. sırayı elde etti. 4 saatlik yarışa lider başlayan Salih Yoluç, sezona hem kendi klasmanında hem de genel klasmanda birincilikle başladı.

Vedat Ali Dalokay'dan İtalya'da çifte podyum

Bitci Racing Team AMS pilotu Vedat Ali Dalokay ise 2023 TCR İtalya Serisi'nin Monza'daki ilk ayağını çifte podyum ile tamamladı.

Hafta sonu ilk yarışı ikinci sırada tamamlayan Vedat Ali, ikinci yarışa sekizinci sıradan başladı. Geriden gelerek üstün bir performans sergileyen Vedat Ali, ikinci yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

Milli sporcu 5-7 Mayıs tarihlerinde Misano'da serinin ikinci ayağında yarışacak.


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