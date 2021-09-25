Red Bull sporcusu Ali Türkkan’dan tarihi başarı
Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası'nda 2 kategoride şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Castrol Ford Team Türkiye pilotu, Red Bull sporcusu Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Türkkan, kupada "Genç Pilotlar" ve "İki Çeker" kategorilerinde şampiyonluğa ulaştı.
Toplam 5 ayaktan oluşan kupaya Eskişehir'de elde ettiği zaferle başlayan başarılı pilot, son yarış olan Sırbistan Rallisi'nde de henüz ilk gün tamamlandığında şampiyonluğunu garantiledi.
Sırbistan'daki son mücadelede Ali Türkkan, co-pilotu Onur Vatansever ile ilk gün sonunda, Balkan Kupası’na ulaşmayı garantiledi. Bu zaferle Türkkan, diğer Red Bull sporcusu Yağız Avcı'dan sonra Avrupa'da şampiyonluk kupasına uzanmayı başaran ilk Türk pilot oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.