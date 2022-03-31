Razgatlıoğlu 'Wings for Life' etkinliğinde koşamayanlar için koşacak
Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İzmir'de "Wings for Life World Run" etkinliğinde koşamayanlar için koşacak.
Ankara
İki kıta, 7 ülkede aynı anda düzenlenecek Wings for Life World Run etkinliği, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için İzmir'de 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te koşulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilecek etkinliğin Türkiye ayağında Red Bul'un desteklediği Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte koşmak isteyenler ise kayıt yaparak başarılı sporcunun takımında yer alabilecek.
2014 yılından beri düzenlenen Wings for Life World Run'da bugüne kadar 928 bin 95 kişi koşarken, geçen sene 180 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.