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Spor

Parolapara Genel Müdürü Çelik: Türk sporuna her zaman destek olmak istiyoruz

Parolapara Genel Müdürü Fatih Çelik, Türkiye'nin genç nesillerinin uluslararası arenalarda ülkeyi temsil etmelerine katkıda bulunmayı düstur edindiklerini belirterek, "Türk sporuna her zaman destek olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Uğur Aslanhan  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Parolapara Genel Müdürü Çelik: Türk sporuna her zaman destek olmak istiyoruz

İstanbul

Parolapara'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, bu hafta Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını hatırlatarak, anlaşmadan büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Çelik, kendisinin de bir dönem İstanbul Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı'nda görev aldığını anımsatarak, Parolapara olarak Türk sporuna her zaman destek olmak istediklerini kaydetti.

Fatih Çelik, "Türkiye'nin genç ve başarılı nesillerinin uluslararası arenalarda ülkeyi temsil etmelerine katkıda bulunmayı düstur edindik. Anlaşma Türk sporuna hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerine entegre finansal çözümler sunuyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, "Finansal Özgürlüğün Parolası" sloganıyla 2020 yılında çalışmalarına başlayan Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, TCMB tarafından 21 Ağustos 2022 tarihinde ödeme hizmeti sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere yetkilendirilerek faaliyet izni lisansını aldı.

Parolapara, hızla büyüyen elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında gelenekselleşen finansal çözümlerden farklı olarak, kullanıcı dostu, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde, gerek bireysel, gerek kurumsal kullanıcılarının tüm finansal ihtiyaçlarına cevap verebilecek entegre finansal çözümler üretiyor.

Elektronik para hizmetleri sektöründe fark yaratmak hedefiyle faaliyet gösteren Parolapara, sektörde uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip yönetim ve idari kadrosuyla, çalışmalarını müşteri memnuniyetini odağına alarak sürdürüyor.

En üst düzey bilgi güvenliğiyle güvenli ve hızlı ödeme hizmeti

Sektörün en üst düzey bilgi güvenliği standardı olan PCI DSS sertifikasına sahip olan Parolapara, aynı zamanda BKM TechPOS altyapısı ile uyumlu Android Fiziki POS hizmetiyle gelişen teknolojik alt yapısı sayesinde müşterilerine güvenli ve hızlı ödeme çözümleri sunuyor.

Kolay entegrasyonlar, üyelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek arayüzler ve tüm banka kartlarına taksit imkanı sunan avantajlı komisyon oranlarıyla sanal POS hizmeti veren Parolapara, bireysel müşterilerin para transferleri, kurum ve fatura ödemeleri, kartlı ve kartsız ödemeler, online alışverişler, nakit iade (cash-back) çözümleri gibi tüm finansal akışı takip edilebilen dijital cüzdan ve ön ödemeli kart imkanıyla da sektörde yerini sağlamlaştırıyor.

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