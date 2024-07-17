Dolar
33.09
Euro
36.21
Altın
2,472.97
ETH/USDT
3,454.70
BTC/USDT
64,686.00
BIST 100
11,074.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Paris 2024'e katılacak bir Yunan sporcunun doping testi pozitif çıktı

Yunanistan'da Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak bir kadın sporcunun doping testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Paris 2024'e katılacak bir Yunan sporcunun doping testi pozitif çıktı

Gümülcine

Ülke basınında yer alan haberlerde, Yunanistan Ulusal Dopingle Mücadele Örgütünün (EOKAN) Fransa'ya gidiş öncesi yaptığı testlerde bir kadın sporcunun numunesinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Adı açıklanmayan sporcunun ikinci bir test yapılmasını talep etme hakkı bulunduğu kaydedildi.

Yunanistan'dan Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na toplam 101 sporcu katılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusunun da olduğu 21 şüpheli yeni iddianame kapsamında hakim karşısında
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Benzer haberler

Paris 2024'e katılacak bir Yunan sporcunun doping testi pozitif çıktı

Paris 2024'e katılacak bir Yunan sporcunun doping testi pozitif çıktı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun Paris Olimpiyatları'nda tek hedefi altın madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet