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Spor

Para Okçuluk Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na odaklandı

Para Okçuluk Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na daha fazla sporcuyla katılarak madalya kazanmak için aralıksız çalışıyor.

Zekeriya Karadavut  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Para Okçuluk Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na odaklandı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Aksaray

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde kampa giren ve Aksaray Okçuluk Salonu'nda antrenmanlarına devam eden para okçuluk milli sporcuları, günde çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Para Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Serdar Çatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray kampının birinci haftasının ardından sporcuların performanslarının yükseldiğini söyledi.

Kamptan hem kendilerinin hem de sporcuların memnun kaldığını vurgulayan Çatır, şöyle konuştu:

"Sporculara her gün farklı programlar uyguluyoruz. Çeşitli süre kısıtlı yarışmalar yaparak puan tutuyoruz. Sporcuları biraz zor şartlara alıştırıyoruz. Serbest atış antrenmanlarımızda oluyor ancak buralarda bile sporcuların skorlarını takibe alıyoruz. Bu veriler sporcuların gelişimi için çok önemli ayrıca fizyoterapist eşliğinde bazı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na maksimum düzeyde sporcuyla gidebilmek. Bu seneki yarışmalar kota yarışması, o yüzden bizim için çok önemli. Paralimpik milli takımımız, 13-21 Mayıs'ta Çekya'da düzenlenecek Para Okçuluk Avrupa Kupası'na katılacak. Burada takımımızı tanımak ve takımı yarışma ortamında görmek için çok önemli."

Çatır, Para Okçuluk Avrupa Kupası'na 11 sporcuyla katılacaklarını dile getirdi.

"Hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunlarında altın madalya"

Milli sporcu Yavuz Papağan ise gazi olduktan sonra hobi olarak okçuluk sporuna başladığını söyledi.

Zamanını daha değerli geçirebilmek adına ilgilendiği okçulukta başarılı olmak için çok çalıştığını anlatan Yavuz Papağan, "Yedi yıldır profesyonel olarak bu sporu yapıyorum. Başarılarımın ardından ilk yıl milli takıma seçildim. Türkiye birinciliği, Avrupa ikinciliği, takımla Avrupa şampiyonluğu, Konya İslami Dayanışma Oyunları'nda takım birinciliği gibi birçok derecem var. Hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya. Tüm hazırlıklarımız bu yönde." ifadelerini kullandı.

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