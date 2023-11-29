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Spor

Otomobil sporlarındaki 3 ulusal şampiyona hafta sonu tamamlanacak

Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası, Türkiye Off-Road Şampiyonası ve Türkiye Ekstrem Kupası'nın son ayakları, hafta sonu düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Otomobil sporlarındaki 3 ulusal şampiyona hafta sonu tamamlanacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son etabı, 2-3 Aralık tarihlerinde Kocaeli'deki TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

İki gün sürecek yarışlar, pazar günü saat 16.45'teki ödül töreniyle sona erecek. Organizasyonda pist sürüşü etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ın ev sahipliği yapacağı PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 7. ve son ayağında 4 kategoride, 24 araç ve 48 sporcu mücadele edecek.

1 Aralık Cuma günü saat 15.30'da Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisiyle başlayacak yarış, 3 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki ödül töreniyle tamamlanacak.

Türkiye Extreme Kupası 2023 sezonu da 2-3 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 5. ve son ayak yarışlarıyla kapanacak.

Pendik ilçesindeki organizasyon, pazar günü saat 17.00'deki ödül töreniyle son bulacak.

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