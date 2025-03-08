Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,137.20
BTC/USDT
86,215.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Otomobil sporlarında ralli sezonu 34. kez Muğla'da başlayacak

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Ege Rallisi, Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 34. kez Marmaris’te düzenlenecek.

Fatih Çakmak  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Otomobil sporlarında ralli sezonu 34. kez Muğla'da başlayacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Akdeniz ve Ege’nin kesişim noktası olan Marmaris’in eşsiz doğasında ralli severleri ağırlayacak.

Ege Rallisi, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi katkılarıyla, Spor Toto, ICRYPEX, Remed Assitance, Salados, Fora Mobil Takip Sistemleri, Power App, Auto Club, Grand Yazıcı Club Turban, Tor Yapı, 9 Derece ve Coldwell Banker Saygın sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Yarışma programı

Ege Rallisi, 14 Mart Cuma günü 17.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremonisi ile başlayacak ve saat 18.00'de İçmeler Pazar Yeri'nde yer alan seyirci özel etabıyla devam edecek.

Ekipler, 15 Mart Cumartesi günü 3 etaptan oluşan ve Bördübet, Selimiye, İçmeler rotasını içeren turu tamamlayarak, Asparan'da kurulacak servis alanına dönecek. Ardından sporcular, aynı etapları bir kez daha geçerek saat 16.30'den itibaren birinci bölümü bitirecek.

Rallide 16 Mart Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgesinde yer alan 3 özel etap birer kez geçilecek. Ödül töreni ise 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Bakan Kurum, Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı esnafı Nezahat Boyacıgil'in hikayesini paylaştı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Emine Erdoğan: Emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum
Deprem riskini azaltmak için her il özelinde master planı yapılması gerekiyor

Benzer haberler

Otomobil sporlarında ralli sezonu 34. kez Muğla'da başlayacak

Otomobil sporlarında ralli sezonu 34. kez Muğla'da başlayacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, kadın yardımcı pilot eğitimlerine başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet