Otomobil sporlarında ralli sezonu 34. kez Muğla'da başlayacak
Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Ege Rallisi, Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 34. kez Marmaris’te düzenlenecek.
Ankara
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Akdeniz ve Ege’nin kesişim noktası olan Marmaris’in eşsiz doğasında ralli severleri ağırlayacak.
Ege Rallisi, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi katkılarıyla, Spor Toto, ICRYPEX, Remed Assitance, Salados, Fora Mobil Takip Sistemleri, Power App, Auto Club, Grand Yazıcı Club Turban, Tor Yapı, 9 Derece ve Coldwell Banker Saygın sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Yarışma programı
Ege Rallisi, 14 Mart Cuma günü 17.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremonisi ile başlayacak ve saat 18.00'de İçmeler Pazar Yeri'nde yer alan seyirci özel etabıyla devam edecek.
Ekipler, 15 Mart Cumartesi günü 3 etaptan oluşan ve Bördübet, Selimiye, İçmeler rotasını içeren turu tamamlayarak, Asparan'da kurulacak servis alanına dönecek. Ardından sporcular, aynı etapları bir kez daha geçerek saat 16.30'den itibaren birinci bölümü bitirecek.
Rallide 16 Mart Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgesinde yer alan 3 özel etap birer kez geçilecek. Ödül töreni ise 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.