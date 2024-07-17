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Spor

Otomobil sporlarında Baja Şampiyonası 19 Temmuz'da Düzce'de başlayacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2024 Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı, 19-21 Temmuz'da Düzce'de yapılacak.

Erkan Tiryaki  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Otomobil sporlarında Baja Şampiyonası 19 Temmuz'da Düzce'de başlayacak

Ankara

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, Düzce Offroad Spor Kulübü tarafından, ICRYPEX ana sponsorluğunda Spor Toto ve Düzce Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek organizasyona, 54 sporcu 27 araçla katılacak.

4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında 19 Temmuz Cuma günü sporcular, saat 16.00'da Kaynaşlı otokros pistindeki prolog etabını gerçekleştirecek. Saat 20.00'de ise Düzce Valiliği önünde düzenlenecek seremoni startı yapılacak.

Takımlar, 20 Temmuz Cumartesi günü Samandere mevkisinde, 21 Temmuz Pazar günü ise Güzeldere mevkisinde belirlenen etaplarda toplam 457 kilometre yol kat edecek.

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