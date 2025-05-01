Dolar
38.46
Euro
43.70
Altın
3,227.51
ETH/USDT
1,818.00
BTC/USDT
95,252.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 2025 KKTC, eski Ercan Havalimanı’nda başladı HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılıyor
logo
Spor

Olimpiyat üçüncüsü mili boksör Esra'nın hedefi tüm turnuvalarda altın madalya

Olimpiyat üçüncüsü milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bu yıl katılacağı tüm turnuvalardan altın madalyayla dönmek istiyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Olimpiyat üçüncüsü mili boksör Esra'nın hedefi tüm turnuvalarda altın madalya Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan 27 yaşındaki Esra, ilk kez katıldığı Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 5'inci, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ise 57 kiloda üçüncü oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda da 57 kiloda bronz madalya kazanan Esra, şampiyonanın hemen ardından diğer turnuvaların hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım ile çalışmalarını sürdüren Esra Yıldız Kahraman, katılacağı her turnuvadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Esra Yıldız Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak Dünya Şampiyonası'nda güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

World Boxing'in düzenleyeceği turnuvalara hazırlandığını anlatan Esra, "Puan usulü olduğu için ne kadar çok puanımız olursa bizim için avantajlı olacak. Olimpiyat sporcuları olarak zaten puanımız var, onun üzerine ekleyerek inşallah Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi hedefliyoruz." dedi.

Polonya ve Kazakistan'da turnuvaların yapılacağını ifade eden Esra, daha sonra World Boxing'in düzenleyeceği ve olimpiyatın ilk önemli etaplarından biri olan Liverpool'daki Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını hatırlattı.

Çalışmalarını güzel bir şekilde sürdürdüklerini belirten milli boksör, şunları kaydetti:

"Çok zevkli antrenmanlar yapıyoruz. Ortam güzel, antrenmanlar güzel. Bu takımın büyüklüğünü, bu takımın iyi olduğunu maçlarda göstereceğiz. Hedefimiz olimpiyatta tabii ki de şampiyonluk. Bu yol uğruna mücadele ediyoruz, bu yol uğruna buradayız. Olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil edip madalya kazanacağımıza gönülden inanıyorum."

Son yıllarda güzel bir ivme yakaladığını kaydeden Esra, "Bu yıl gideceğim bütün turnuvalarda şampiyon olmak istiyorum. Puanımı yüksek derecede tutmak istiyorum. Dünya şampiyonu da olmak istiyorum. İnşallah gönlümüze göre olur. Olimpiyat üçüncüsü oldum. Son gittiğim Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Bu başarıları katlayarak altın madalyaya dönüştürmek istiyorum. Çalışmalarım çok sıkı devam ediyor. Günde çift antrenman yapıyorum. Hedefim bu ülkeye olimpiyat altın madalyasını getirmek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye'nin yeni döneminde desteklerini sürdürecek
Tekirdağ'da poyraz 5 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de
Yerli üretimle maliyeti düşen sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması çağrısı
Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı

Benzer haberler

Olimpiyat üçüncüsü mili boksör Esra'nın hedefi tüm turnuvalarda altın madalya

Olimpiyat üçüncüsü mili boksör Esra'nın hedefi tüm turnuvalarda altın madalya

Öğrencilerini motive etmek için 13 yıl sonra çıktığı minderde Türkiye şampiyonu oldu

Dünya üçüncüsü down sendromlu masa tenisçi Zeynep'in yeni hedefi şampiyonluk

Paralimpik Oyunları üçüncüsü Nazan Akın Güneş'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Paralimpik Oyunları üçüncüsü Nazan Akın Güneş'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu
Paralimpik Judo Milli Takımı Kastamonu'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Paralimpik Judo Milli Takımı Kastamonu'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda grup mücadeleleri sona erdi

AA Erkekler Basketbol Turnuvası'nda grup mücadeleleri sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet