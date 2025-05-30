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Spor

Türkiye Pickleball Şampiyonası, Bursa'da yapılacak

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği çatısı altında düzenlenen Pickleball Ligleri'nde finalde yarışmaya hak kazanan sporcular, 13-15 Haziran'da Bursa'da düzenlenecek Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Burcu İnanır  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Türkiye Pickleball Şampiyonası, Bursa'da yapılacak

Bursa

Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre, 81 ili kapsayan Türkiye Pickleball Ligleri tamamlandı.

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Sporun kapsayıcılık, fırsat eşitliği ve aktif yaşam ilkeleri çerçevesinde tasarlanan organizasyonlara 8 ila 70 yaş üzerine kadar 1500'ü aşkın sporcu katıldı.

Özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve dezavantajlı grupların katıldığı Türkiye Pickleball Ligleri, 8-13 yaş kadın-erkek, 14+ yaş kadın-erkek, karışık çiftler kategorilerinde gerçekleştirildi.

Liglerde dereceye giren sporcular; Bursa, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Denizli'de 1 Haziran Pazar sona erecek bölgesel şampiyonalarda yarışacak.

Finalistler, 13-15 Haziran'da Bursa'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk resmi Pickleball Şampiyonası'nda karşılaşacak.

Pickleball eşitliğin, dayanışmanın ve aktif yaşamın sembolü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi Davut Güngör, Pickleball'un yalnızca fiziksel aktivite sağlayan bir spor değil, aynı zamanda sosyal eşitliğin, dayanışmanın ve aktif yaşamın güçlü bir sembolü olduğunu belirterek, bu spor sayesinde sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü tüm ülkeye yaydıklarını aktardı.

Türkiye Pickleball Ligleri Kurucu Ortağı Asena Erdinç ise Bursa'da düzenlenecek şampiyonanın yaygın televizyon kanallarında yayınlanacak olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye Pickleball Yönetim Kurulu Üyesi Alex Killioğlu da Pickleball'un yalnızca raketle oynanan bir oyun değil, hiçbir farklılık gözetmeden herkesi aynı çizgide buluşturan eşsiz bir spor kültürü olduğunu kaydetti.

Bu spor dalının Türkiye'de kalıcı bir spor kültürüne dönüşmesi için çalışmaya, iş birlikleri geliştirmeye ve her bireyin bu yapının bir parçası olmasını sağlamaya kararlı olduklarına değinen Killioğlu, "Sporun birleştirici gücüne ve birlikte gelişmenin yaratacağı ortak geleceğe yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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