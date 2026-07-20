2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İspanya

[1/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Alexis Mac Allister (ortada), rakibi Pau Cubarsi (22) ile mücadele etti. ( Baldesca Samper - Anadolu Ajansı )

[2/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda İspanya takımı oyuncusu Pau Cubarsi (22) ile Arjantin takımı oyuncusu Cristian Romero (13) tartıştı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

[3/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda İspanya takımı oyuncusu Ferran Torres (7), rakibi Cristian Romero (13) ile mücadele etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

[4/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Arjantinli Gonzalo Montiel, bir pozisyonda İspanyalı Aymeric Laporte ile mücadele etti. ( Jose Hernandez - Anadolu Ajansı )

[5/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Arjantinli Alexis Mac Allister, bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti. ( Jose Hernandez - Anadolu Ajansı )

[6/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Arjantinli Julian Alvarez, bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti. ( Jose Hernandez - Anadolu Ajansı )

[7/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. İspanyol oyuncu Rodri Hernandez, bir pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. ( Jose Hernandez - Anadolu Ajansı )

[8/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Karşılaşmada İspanyol oyuncu Marc Cucurella (solda) ve Arjantinli Lionel Messi de forma giydi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

[9/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Arjantinli Lionel Messi, karşılaşmada forma giydi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

[10/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Maçta İspanya takımı futbolcusu Lamine Yamal (19), forma giydi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

[11/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda Arjantin takımından Lionel Messi ile İspanya takımından Fernandez mücadele etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

[12/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Maçta İspanya takımı futbolcusu Lamine Yamal (19) ve Arjantin takımı futbolcusu Lionel Messi, forma giydi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

[13/17] EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Lamine Yamal of Spain runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, USA on July 19, 2026. ( Jose Hernandez - Anadolu Ajansı )

[14/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Arjantin takımı futbolcusu Enzo Fernandez (24), rakipleri İspanya takımı futbolcularıMarc Cucurella (24) ve Oyarzabal (21) ile mücadele etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

[15/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda İspanya takımı oyuncusu Rodri (sağda) ile rakibi Julian Alvarez (solda) mücadele etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

[16/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. Bir pozisyonda İspanya takımı oyuncusu Pedro Porro (sağda), rakibi Nicolas Gonzalez (solda) ile mücadele etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

[17/17] FIFA 2026 Dünya Kupası final maçında İspanya ile Arjantin takımları, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) karşılaştı. İspanya'dan Lamine Yamal, takım arkadaşı Ferran Torres'in attığı golün ardından sevinç yaşadı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )