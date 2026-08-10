Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu için sahaya çıkıyor

Liebenau Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.

Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet yeterli olacak.

Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle lig aşamasına yükselebilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

Tek eksik Oosterwolde

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında tek eksik oyuncusu bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu Oosterwolde, rövanş maçında yer alamayacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin maç için UEFA'ya bildirdiği isimler şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

Musaba ve Ederson, kamp kadrosunda yer almayacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Anthony Musaba'nın ağrıları, Ederson'un ise viral enfeksiyon gerekçesiyle Graz kafilesinde yer almayacağı belirtildi.

Her iki oyuncunun da durumunun sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Kamp kadrosu

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muric.