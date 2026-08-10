Bakan Yumaklı: Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Karataş'ta 1,2 milyar liralık yatırımla yapılan sera organize tarım bölgesinin yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olacağını bildirdi.