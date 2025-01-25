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Spor

Okçulukta yılın en iyileri arasında Türkiye'den 2 isim yer aldı

2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nin adayları arasındaki Öznur Cüre Girdi, yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin ise yılın antrenörü seçildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 25.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Okçulukta yılın en iyileri arasında Türkiye'den 2 isim yer aldı

Ankara

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen "yılın enleri" ödüllerinin 2024'teki sahipleri açıklandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Öznur Cüre Girdi, para kadın sporcu kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü oldu.

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