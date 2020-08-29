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Spor

Okçuluk yarışmaları 'yeni normallerle' yeniden başlıyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine "yeni normallere" uygun bir şekilde yeniden başlamayı planlıyor.

Halil İbrahim Avşar   | 29.08.2020
Okçuluk yarışmaları 'yeni normallerle' yeniden başlıyor

Ankara

 Türkiye Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine "yeni normallere" uygun bir şekilde yeniden başlamayı planlıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başlangıç aşamasında sınırlı sayıda katılımla hem ulusal hem de uluslararası organizasyonların tekrar hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bu yarışmalardan elde edilecek tecrübe ile kademeli olarak daha yüksek katılımlı organizasyonların gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yarışmalara Antalya ev sahipliği yapacak

2020 açık hava sezonunun ilk faaliyeti, 11-12 Eylül tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Organizasyonda, 39 kulüpten 96 sporcu mücadele edecek.

Kovid-19 tedbirlerine uyularak düzenlenecek yarışma, olası eksiklerin tespit edebilmesine de olanak sağlayacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Kovid-19 sürecinde ilk uluslararası okçuluk yarışmasını organize edecek olan ülke olarak tarihteki yerini alacak.

"2020 International Antalya Archery Challenge", 2-4 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Yarışma, Türkiye'nin uluslararası arenadaki güvenilirliği, organizasyon kabiliyeti ve spor turizminin tekrar canlandırılması açısından önem taşıyor.

Bu yarışma da yine Kovid-19 kuralları gereği aynı anda sahada 100 sporcudan fazlasının bulunmayacağı şekilde organize edilecek.

2020 açık hava sezonu sona ermeden önce tüm kulüplerin ve bölgelerin temsil edilebileceği Açık Hava Türkiye Şampiyonası yine Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Söz konusu yarışma, mevsim olanaklarından faydalanılarak 14-18 Ekim tarihlerinde organize edilecek. Kulüplerin içinde bulunduğu şartlar göz önünde bulundurularak 2020 Açık Hava Türkiye Şampiyonası için herhangi bir katılım ücreti alınmayacak.

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