Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.78
ETH/USDT
3,466.60
BTC/USDT
66,991.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi

Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi

Ahmet Demircan  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi

Niğde

Valilik, belediye ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Doktor Sami Yağız Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar 2 gün boyunca tenis, futbol, voleybol, basketbol gibi birçok branşta spor yaptı.

Etkinliğin bugünkü bölümünde Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen yarı maraton koşusunda ise sporcular 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koştu.

Yarışın ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Cahit Çelik, Niğde'ye güzel bir maraton kazandırdıklarını söyledi.

Bundan sonraki senelerde de yarı maraton koşusunu düzenleyeceklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu seneki katılım iyi derecede, umarım gelecek senelerde daha güzel katılımlar olacak. İlk kez düzenlendiği için belki aksaklıklarımız olmuş olabilir, geri dönüşleri alacağız ve ileriki senelerde bu geri dönüşler çerçevesinde hatalarımızı düzelteceğiz. Amaçlarımızdan biri Niğde'yi spor anlamında marka şehir haline getirmek olacak. Dağcılık anlamında da çok iyi bir potansiyelimiz var, görev yaptığımız süre boyunca inşallah Niğde'de çok fazla spor etkinliği yapacağız."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de yarı maraton koşusunun geleneksel hale geleceğini belirtti.

Yarı maraton koşusunun Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlediklerini dile getiren Özdemir, "Ben de 5 kilometre koştum, inşallah önümüzdeki senelerde kendimizi geliştirerek 10 kilometre koşmaya çalışacağız. Katılımcılara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Aydın'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
MSB'den "Kocatepe Şehitlerini Anma ve Denize Çelenk Atma Töreni"

Benzer haberler

Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi

Niğde'de spor festivali ve yarı maraton koşusu sona erdi

Niğde Yarı Maratonu, şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında tören düzenlendi

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşandı

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşandı
Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet