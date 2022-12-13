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Spor

NBA'de sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isimleri değişti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isim ve tasarımlarında değişiklik yapıldı.

Mutlu Demirtaştan   | 13.12.2022
NBA'de sezonun en iyilerine verilen ödüllerin isimleri değişti

İstanbul

NBA'den yapılan açıklamada, normal sezon için verilecek 6 ödülde eski yıldız basketbolcuların isimlerinin kullanılacağı belirtildi.

En değerli oyuncuya (MVP) Michael Jordan Ödülü, en iyi savunma oyuncusuna Hakeem Olajuwon Ödülü, yılın çaylağına Wilt Chamberlain Ödülü, en iyi 6. oyuncuya John Havlicek Ödülü ve en çok gelişme kaydeden oyuncuya George Mikan Ödülü verileceği ifade edildi.

İsimlerin yanı sıra ödüllerin tasarımlarında da değişikliğe gidildiği aktarıldı.

Ayrıca normal sezona yeni bir ödül eklendiği belirtilerek, maçların son dakikalarındaki kritik anlarda en iyi performansı sergileyen oyuncuya Jerry West Ödülü'nün takdim edileceği dile getirildi.


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NBA
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