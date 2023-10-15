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Spor

Muğla, "Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası"na ev sahipliği yapacak

Türkiye Kano Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası" yarışları, 19-20 Ekim'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirecek.

Ömer Kundakçı  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Muğla, "Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası"na ev sahipliği yapacak Fotoğraf: Ömer Kundakçı/AA

Muğla

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 200, 500 ve 2 bin metrelik parkurlarda yapılacak yarışlar, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler olmak üzere kadın ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek.

"Sakin Şehir" unvanlı Köyceğiz'in ev sahipliğinde Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak yarışlara Muğla Gençlik Spor Kulübü'nden de 20 sporcu katılacak.

Muğla Gençlik Spor Kulübü takımı, yarışlara Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurlarda kano antrenörleri Ufuk Özcan ve Yağmur Özcan gözetiminde günde çift antrenmanla hazırlanıyor.

Ufuk Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarışlara Köyceğiz olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yarışlar için antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Özcan, "Yarışlara farklı illerden 20'den fazla kulübün 150-200 kadar sporcuyla katılması bekleniyor. Elimizden geldiğince iyi hazırlandık, amacımız madalyalarla bu süreci taçlandırmak olacak." diye konuştu.

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