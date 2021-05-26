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Spor

Motor sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası heyecanı İzmir'de başlayacak

Motor sporlarında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak mücadelesi hafta sonu İzmir'de yapılacak.

Ali Korkmaz   | 26.05.2021
Motor sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası heyecanı İzmir'de başlayacak

İzmir

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye Pist Şampiyonası’nın 1. ayak yarışlarının 29-30 Mayıs'ta yenilenen İzmir Ülkü Park Pistinde seyircisiz olarak yapılacağı belirtildi.

Katılımcılar TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Yamaha R25 Kadınlar Kupası, SS300 ve 125 SP sınıflarında mücadele edecek.

Organizasyonda 29 Mayıs Cumartesi günkü serbest ve sıralama antrenmanlarının ardından 30 Mayıs Pazar günü yarışlar gerçekleştirilecek.

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Motor sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası heyecanı İzmir'de başlayacak