Dolar
8.92
Euro
10.32
Altın
1,759.21
ETH/USDT
3,622.00
BTC/USDT
55,338.00
BIST 100
1,398.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Fatih Gazioğlu   | 08.10.2021
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Ankara

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti
Bakan Koca: Kovid-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Amerikalı firma Kovid-19 ilacını maliyetinin 40 katına satmak istediği için eleştiriliyor

Benzer haberler

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Milli halterci, Tokyo 2020 dönüşü ayağının tozuyla 3 altın madalyaya uzandı

Milli halterci Ezgi Kılıç, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Tokyo'dan altın madalyayla dönen Mete Gazoz okçuluk sporuna ilginin artmasından memnun

Tokyo'dan altın madalyayla dönen Mete Gazoz okçuluk sporuna ilginin artmasından memnun
Avrupa şampiyonu pentatlet Elif Naz Aktaş'ın'ın gözü dünya şampiyonluğunda

Avrupa şampiyonu pentatlet Elif Naz Aktaş'ın'ın gözü dünya şampiyonluğunda