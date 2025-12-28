Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,947.20
BTC/USDT
87,803.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

Melike Balkaya  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

İzmir

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Antalya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcu Derin Akar, 100 metre karışık kategorisinde yarıştı.

Derin Akar, 1.03.13'lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, yılbaşı için alınan önlemleri yerinde denetledi
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
Ankara'da "Terörsüz Türkiye'ye Evet" programı düzenlendi
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Toplumumuzda gerçek kadın sorunlarını tespit edip çözüm üretmeye çalışıyoruz

Benzer haberler

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki şampiyonada 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

Sekiz günlükken ameliyat sonrası kısmi felç geçiren Fatih, sporla engelleri aşıyor

Kars'ta kazlar buz tutmayan derelerde yüzdü

Down sendromlu yüzücü Mehmet, milli formaya kavuşmak için kulaç atıyor

Down sendromlu yüzücü Mehmet, milli formaya kavuşmak için kulaç atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet