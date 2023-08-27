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Spor

Milli wushucular, Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu

Milli sporcular, 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14'ü altın, 7'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 25 madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Milli wushucular, Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon oldu

Ankara

Wushu Milli Takımı, Çin'de düzenlenen 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14'ü altın, 7'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 25 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emeishan şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Wushu Milli Takımı, organizasyonu kürsünün en üst basamağında tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 25 madalya ile takım halinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Bakan Osman Aşkın Bak, dünya şampiyonu olan Wushu Milli Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14'ü altın, 7'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 25 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Wushu Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Çin’in Emeishan kentinde düzenlenen 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14'ü altın, 7'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 25 madalya kazanarak, takım halinde şampiyon olan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu sevinci yaşatan başta milli sporcularımız başta olmak üzere tüm teknik ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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