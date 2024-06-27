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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya kalamadı

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da milli sporcu Zeynep Sönmez, ana tabloya kalamadı.

Erkan Tiryaki  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya kalamadı

Ankara

Milli tenisçi, Wimbledon'da üçüncü ve son eleme turunda dünya 131 numarası Ukraynalı Daria Snigur'la karşılaştı.

Rakibi karşısında ilk seti 6-1 kazanan 22 yaşındaki Zeynep, ikinci sette 4-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve seti 7-5 kaybetti. Son sette 4-1 öne geçen Zeynep, rakibinin geri dönüşüne yine engel olamadı ve seti 7-5, 2 saat 5 dakika süren maçı da 2-1 kaybederek elendi.

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