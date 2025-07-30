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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık'a son 16 turunda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık Turnuvası'na son 16 turunda veda etti.

Salih Ulaş Şahan  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık'a son 16 turunda veda etti

Ankara

Klasmanın 74. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, başkent Varşova'da düzenlenen WTA 125 düzeyindeki organizasyonda Çekyalı Dominika Salkova ile karşılaştı.

Dünya 183 numarası Salkova'ya 2-0 (6-3,6-2) yenilen Zeynep, turnuvadan elendi.

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