Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı
Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.
Ankara
Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası Lepchenko ile karşılaştı.
22 yaşındaki milli tenisçi, toprak kortta oynanan maçı 1 saat 6 dakika sonunda 6-2'lik setlerle kazandı.
Zeynep, Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi oldu.
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