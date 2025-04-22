Dolar
38.26
Euro
43.91
Altın
3,430.81
ETH/USDT
1,688.70
BTC/USDT
90,800.00
BIST 100
9,322.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. -VTR-
logo
Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

Ankara

Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası Lepchenko ile karşılaştı.

22 yaşındaki milli tenisçi, toprak kortta oynanan maçı 1 saat 6 dakika sonunda 6-2'lik setlerle kazandı.

Zeynep, Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile görüştü
Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Meclis, TBMM Başkanı, HSK ve RTÜK üye seçimi mesaisine mayısta başlıyor
Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu

Benzer haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık elemelerinde final turuna çıktı

Özel sporcu Kayra Nil, antrenör babasının desteğiyle raketini başarıya sallıyor

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda korta çıkacak

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası'nda korta çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet