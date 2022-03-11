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Spor

Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te yarı finale yükseldi

Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İspanyol rakibi Rosa Vicens Mas'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 11.03.2022
Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te yarı finale yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen turnuvada İpek, çeyrek finalde İspanyol Mas'la karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen İpek, adını son 4 tenisçi arasına yazdırdı.

İpek Öz, yarı finalde yarın Hırvatistan'dan Petra Marcinko'yla karşı karşıya gelecek.

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