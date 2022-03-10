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Spor

Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te çeyrek finale çıktı

Erkan Tiryaki   | 10.03.2022
Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te çeyrek finale çıktı

Ankara

Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İtalyan rakibi Bianca Turati'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Antalya'da düzenlenen turnuvada ilk turda İspanya'dan Georgina Garcia-Perez'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen İpek, ikinci turda İtalyan rakibiyle karşılaştı.

İpek Öz, Turati'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde İspanyol Rosa Vicens Mas'la karşılaşacak.

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