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Spor

Milli tenisçi Cem İlkel'den ailelere "çocuklarınızı tenise yönlendirin" çağrısı

ENKA Spor Kulübünün milli tenisçisi Cem İlkel, "Tenisin içinde kaldıkça üniversiteye gitme şansınız artıyor. Benim çok arkadaşım teniste başarılı olup onun bursuyla Amerika'ya üniversiteye gitti. O yüzden kimse genç yaşta tenisten vazgeçmesin." dedi.

Duygu Avunduk   | 18.12.2022
Milli tenisçi Cem İlkel'den ailelere "çocuklarınızı tenise yönlendirin" çağrısı Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

Trabzon'da düzenlenen Türkiye Tenis Ligi final müsabakasında TED Spor Kulübünü 2-1 yenerek şampiyon olan ENKA Spor Kulübünün sporcusu İlkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşında başladığı teniste 15 yıldır kulübü için liglerde mücadele ettiğini ve en son geçtiğimiz ekim ayında Litvanya'da düzenlenen Vilnius Açık'ta ikinci olduğunu söyledi.

Cem İlkel, bir sporcunun mücadele ettiği branşta gelebileceği en güzel yerlerden birinin milli takım olduğunu vurgulayarak, milli takım ve ENKA adına elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini belirtti.

Kendisinin tenise başladığı yıllarda Türkiye'nin tam anlamıyla bir tenis ülkesi olmadığını dile getiren İlkel, şunları kaydetti:

"Tenis çok tanınmıyordu, çok fazla turnuva yoktu, yatırım da yapılmıyordu ancak şu anda federasyon, özel şirketler, sponsorların çok fazla ilgisi ve yatırımıyla tenis sporunun ülkede çok fazla büyüdüğünü düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman ülkemizin her şehrinde çok fazla tenisle ilgili tesisler var. Çok fazla turnuva yapılıyor. Dünyada en çok future turnuvası düzenleyen ülkelerden biriyiz. O yüzden böyle yatırımlar oldukça daha fazla sporcunun tenise kazandırıldığını görüyoruz."

Teniste gelecek jenerasyonun daha da başarılı olacağına inandığını ifade eden milli tenisçi, "Türkiye artık bir tenis ülkesi diyebilirim. Bu branşta güzel başarıların önümüzdeki yıllarda geleceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

"Kimse genç yaşta tenisten vazgeçmesin"

Cem İlkel, ebeveynlere çocuklarını tenise yönlendirmeleri çağrısında da bulunarak, şöyle devam etti:

"Ailelerin en büyük kaygısı, 'oğlumu, kızımı tenise yollarsam okulundan feragat etmesi gerekiyor' diye düşünüyorlar ve bu nedenle tenise yollamaktan vazgeçiyorlar. Ben küçükken bu nedenle bütün arkadaşlarım vazgeçmişti, böyle yapılmaması gerekiyor çünkü tenis sizin hayatınızın geri kalanında gerçekten çok fazla kapı açacaktır, karakterinize çok fazla katkı sağlayacaktır. Tenis gerçekten çok önemli bir spor ve insanın gelişimi için önemli olduğunu düşünüyorum."

Profesyonel spor hayatının kişiye sağladığı katkıların altını çizen İlkel, "Tenisin içinde kaldıkça üniversiteye gitme şansınız artıyor. Benim çok arkadaşım teniste başarılı olup onun bursuyla Amerika'ya üniversiteye gitti. O yüzden kimse genç yaşta tenisten vazgeçmesin. Sonuçta bu sabır ve zaman işi. Zamanla teniste her şey yolunu buluyor. O yüzden bu sporun içinde kalmaları gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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