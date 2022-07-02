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Spor

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi

ENKA Spor Kulübü, milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezasının iptal edildiğini duyurdu.

Fatih Gazioğlu   | 02.07.2022
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezası iptal edildi

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından verilen cezanın İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtilerek, "Sporcumuzun 25 yıllık alın terinin ve emeğinin sorumsuz kişilerce ve ucuz yöntemlerle yok edilmesinin önüne geçilmiştir. Kulübümüz dopingle mücadeleyi taviz vermeksizin sürdürecektir. Türkiye şampiyonu milli sporcumuz Çağla'ya geçmiş olsun diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çağla Büyükakçay, geçen yılın kasım ayında yaptığı paylaşımda, 2-8 Ağustos'ta Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde katıldığı turnuva sırasında verdiği idrar örneğinde "Ractopamine" isimli yasaklı maddeye rastlandığını ve Uluslararası Tenis Federasyonunun bu gelişme üzerine lisansını askıya aldığını açıklamıştı.

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