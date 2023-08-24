Milli tekvandoculardan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 2'si altın 6 madalya
Milli tekvandocular, Estonya'da devam eden Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 2'si altın 6 madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından başkent Tallinn'de başlayan Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde, 7 sıklette müsabakalar yapıldı.
Tatamiye çıkan 7 Türk sporcudan 6'sı şampiyonayı madalya ile tamamladı. Türkiye, ilk günü 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz, toplam 6 madalya ile bitirdi.
💫Avrupa şampiyonasında ilk gün 6 madalya!— Taekwondo Federasyonu (@tkdfed) August 24, 2023
🥋Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde 6 madalya kazandık.🇹🇷
🥇Ayşe Orhan, 42kg
🥇Hayrunnisa Gürbüz, 44kg
🥈Kaan Yelaldı, 48kg
🥈Emre Talha Evin, 51kg
🥈Rüzgar Yalçın, +78kg
🥉Berke Erbulut, 45kg pic.twitter.com/36BWB8EQmd
Kızlar 42 kiloda Ayşe Orhan ve 44 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 48 kiloda Kaan Yelaldı, 51 kiloda Emre Talha Evin ve +78 kiloda Rüzgar Yalçın gümüş madalyanın sahibi olurken, 45 kiloda Berke Erbulut şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.
Üç gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.