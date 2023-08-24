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Spor

Milli tekvandoculardan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 2'si altın 6 madalya

Milli tekvandocular, Estonya'da devam eden Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 2'si altın 6 madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Milli tekvandoculardan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 2'si altın 6 madalya

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından başkent Tallinn'de başlayan Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde, 7 sıklette müsabakalar yapıldı.

Tatamiye çıkan 7 Türk sporcudan 6'sı şampiyonayı madalya ile tamamladı. Türkiye, ilk günü 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz, toplam 6 madalya ile bitirdi.

Kızlar 42 kiloda Ayşe Orhan ve 44 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 48 kiloda Kaan Yelaldı, 51 kiloda Emre Talha Evin ve +78 kiloda Rüzgar Yalçın gümüş madalyanın sahibi olurken, 45 kiloda Berke Erbulut şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Üç gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapılacak.

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