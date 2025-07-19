Milli sporcu Birgül Erken, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırdı
Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, Türkiye rekoruna imza attı.
Antalya
Kaş ilçesindeki şampiyonada, paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde 38 metreye dalış yapan Erken, Türkiye rekoru kırdı.
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Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı.
Erken, şampiyonanın son gününde yarın çift palet branşında dalış yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.