Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli sporcu Birgül Erken, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırdı

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Birgül Erken, Türkiye rekoruna imza attı.

Talip Demirci  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Milli sporcu Birgül Erken, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırdı Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Kaş ilçesindeki şampiyonada, paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde 38 metreye dalış yapan Erken, Türkiye rekoru kırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı.

Erken, şampiyonanın son gününde yarın çift palet branşında dalış yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığı "Dumansız Türkiye" temalı yeni bir kampanya başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve gençlerle bir araya geldi
Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
DMM, Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı:

Benzer haberler

Milli sporcu Birgül Erken, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırdı

Milli sporcu Birgül Erken, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırdı

Milli sporcu Görkem Gedik, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırdı

Dalış tutkunları Van Gölü'nün mavi sularında eğitim görüyor

Antalya'da öğrenciler gökyüzünde ve sualtında gerçekleşen etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andı

Antalya'da öğrenciler gökyüzünde ve sualtında gerçekleşen etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andı
Patara'nın simgesi kent kapısı çevresindeki stoa ve dükkanlar gün yüzüne çıkarılıyor

Patara'nın simgesi kent kapısı çevresindeki stoa ve dükkanlar gün yüzüne çıkarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet