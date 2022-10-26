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Spor

Milli sporcu Berkay Besler, 2022 Almanya Prototype Kupası’nda şampiyon oldu

Milli yarış pilotu Berkay Besler, 2022 Almanya Prototype Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.

Musa Samur   | 26.10.2022
Milli sporcu Berkay Besler, 2022 Almanya Prototype Kupası’nda şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1999 doğumlu Berkay Besler, Toksport WRT ile birlikte 2022 Almanya Prototype Kupası’nda şampiyon oldu.

Milli sporcu, Alman sürücü Marvin Dienst ile birlikte 4 ayak ve 8 yarıştan oluşan seride Ligier JS P320 direksiyonunda yarıştı.

Bugüne kadar karting branşında 5 kez Türkiye ve bir kez Belçika şampiyonluğu elde eden Berkay, bir defa da dünya üçüncülüğü elde etti.

Birer kez de FIA Karting Academy üçüncülüğü ile Orta ve Orta Doğu Avrupa şampiyonluğu elde eden genç sporcu, Almanya Prototype Kupası haricinde bu sezon Borusan Otomotiv Motorspor ile Avrupa GT4 Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti.


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