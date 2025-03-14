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Spor

Milli satranç oyuncuları, Avrupa şampiyonasında hamle yapacak

Türkiye'den 33 ismin katılacağı Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, yarın Romanya'da başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Milli satranç oyuncuları, Avrupa şampiyonasında hamle yapacak

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Eforie Nord kasabasında düzenlenecek organizasyonda 40 ülkeden, 377 sporcu mücadele edecek. 11 turluk turnuva 26 Mart'ta sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, aralarında büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Cem Kaan Gökercan'ın da bulunduğu 33 oyuncu temsil edecek.

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