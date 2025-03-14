Milli satranç oyuncuları, Avrupa şampiyonasında hamle yapacak
Türkiye'den 33 ismin katılacağı Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, yarın Romanya'da başlayacak.
Ankara
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Eforie Nord kasabasında düzenlenecek organizasyonda 40 ülkeden, 377 sporcu mücadele edecek. 11 turluk turnuva 26 Mart'ta sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi, aralarında büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Cem Kaan Gökercan'ın da bulunduğu 33 oyuncu temsil edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.