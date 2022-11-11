Dolar
18.54
Euro
19.06
Altın
1,759.26
ETH/USDT
1,216.70
BTC/USDT
16,547.00
BIST 100
4,486.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli para masa tenisçi Kübra Korkut dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Kübra Korkut, İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 11.11.2022
Milli para masa tenisçi Kübra Korkut dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kübra Korkut, Granada kentinde süren organizasyonda tek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen Kübra Korkut, altın madalyaya uzandı.

Bu madalyayla Kübra Korkut, para masa tenisinde şampiyon olan ilk kadın sporcu unvanını da aldı


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin kimliği belirlendi
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması düzenlenecek
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı

Benzer haberler

Milli para masa tenisçi Kübra Korkut dünya şampiyonu oldu

Milli para masa tenisçi Kübra Korkut dünya şampiyonu oldu

Milli sporculardan Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda 3 bronz madalya

İspanya'da demir yolları işçileri grevde

İspanya'da Rus oligarkın 143 milyon avroluk yatına mahkeme kararıyla el konuldu

İspanya'da Rus oligarkın 143 milyon avroluk yatına mahkeme kararıyla el konuldu
MotoGP'de şampiyon İspanya'da belli olacak

MotoGP'de şampiyon İspanya'da belli olacak
İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı

İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet