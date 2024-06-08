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Spor

Milli okçular, Hırvatistan'daki Avrupa Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı

Milli okçular, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinde ülkeler sıralamasında 1. oldu.

Fatih Çakmak  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Milli okçular, Hırvatistan'daki Avrupa Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Porec kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix'si, bugün yapılan final atışları ile sona erdi.

Organizasyonda Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan klasik yay erkek takımı, Dünya Yenihayat ve Mete Gazoz’dan oluşan klasik yay karışık takımı ile Hazal Burun ve Emircan Haney’den oluşan makaralı yay karışık takımı altın, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin’den oluşan makaralı yay erkek takımı gümüş, Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve Fatma Maraşlı’dan oluşan klasik yay kadın takımı ise bronz madalya kazandı.

Makaralı yay kadınlar kategorisinde ise Hazal Burun, kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.

Milli okçular, organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla ülkeler sıralamasını 1. sırada tamamladı.

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